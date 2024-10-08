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На Сумщині пролунало 143 вибухи: подробиці

На Сумщині пролунало 143 вибухи: подробиці

Окупанти завдали чергового авіаудару по цивільній інфраструктурі прикордоння Сумщини / Фото: Прокуратура Сумської області

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 7 жовтня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 143 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів), артилерії (4 вибухи), FPV-дронами (4 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: здійснено удари FPV-дронів (4 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (2 вибухи).
  • Свеська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Білопільська громада: завдано удару FPV-дронів (8 вибухів), атаку КАБ (10 вибухів), обстрілу з РСЗВ (65 вибухів), мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Миропільська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Дружбівська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Середино-Будська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи).

Нагадаємо,  військовий розповів про загрозу для чотирьох великих міст.

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