На Сумщині пролунало 143 вибухи: подробиці

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 7 жовтня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 143 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів), артилерії (4 вибухи), FPV-дронами (4 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
- Шалигинська громада: здійснено удари FPV-дронів (4 вибухи).
- Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (2 вибухи).
- Свеська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух).
- Білопільська громада: завдано удару FPV-дронів (8 вибухів), атаку КАБ (10 вибухів), обстрілу з РСЗВ (65 вибухів), мінометні обстріли (10 вибухів).
- Миропільська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).
- Дружбівська громада: 15 мін скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи).
Нагадаємо, військовий розповів про загрозу для чотирьох великих міст.
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