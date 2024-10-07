Атака "Шахедами" і "Кинджалами" по Україні: скільки цілей збила ППО

Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів.

Росіяни в ніч проти 7 жовтня атакували Україну різними типами ракет і десятками безпілотників "Шахед", а вранці запустили три ракети "Кинджал".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вночі окупанти задали удару по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними безпілотниками (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ).

А вранці, близько 08:20 год., ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту – "Саваслєйка").

Радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід понад 80 повітряних цілей. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збило дві ракети "Кинджал" на Київщині та 32 дрони у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.

Зазначається, що зафіксовано декілька влучань ворожих безпілотників на Харківщині. Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Крім того, 37 дронів були локаційно втрачені у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Ще один дрон перебуває в повітрі, тож бойова робота триває.

Повітряні сили відзвітували про збиті ворожі цілі 7 жовтня

Нагадаємо, після атаки "Кинджалами" у Києві уламки ракет впали біля підʼїзду багатоквартирного будинку, на подвірʼї приватного будинку та біля супермаркету.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини 10:00 7 жовтня. Вибухи у Києві, у Феодосії горить нафтобаза, трофеї із Суджі

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