Атака "Шахедами" и "Кинжалами" по Украине: сколько целей сбила ПВО

Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов.

Россияне в ночь на 7 октября атаковали Украину разными типами ракет и десятками беспилотников "Шахед", а утром запустили три ракеты "Кинжал".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночью оккупанты нанесли удар по Украине баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиаракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными беспилотниками (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск).

А утром, около 08:20, враг нанес удар тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области (аэродром вылета — "Саваслейка").

Радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение более 80 воздушных целей. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ВС и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты две ракеты "Кинжал" на Киевщине и 32 дрона в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Отмечается, что зафиксировано несколько попаданий вражеских беспилотников в Харьковской области. Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области.

Кроме того, 37 дронов были локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

Еще один дрон находится в воздухе, так что боевая работа продолжается.

Воздушные силы отчитались о сбитых вражеских целях 7 октября

Напомним, после атаки "Кинжалами" в Киеве обломки ракет упали у подъезда многоквартирного дома, во дворе частного дома и возле супермаркета.

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