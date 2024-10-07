Модна стрижка 2024 року на середнє волосся, яку варто приміряти цього сезону

Якщо тренди 2024 року в макіяжі відсилають до нульових, ідеї манікюру дивують своєю різноманітністю, то в тенденціях модних стрижок цього року відчутний вплив світу тварин. Варто згадати стрижку "метелик", "вовк", "вовченя". А тепер і "k itty cut" -- стрижка "кошеня".

Чому стрижка отримала таку назву сказати складно, можна припустити, що через схожість із пухнастим домашнім улюбленцем, принаймні так вважають деякі блогери TikTok та Instagram.

"kitty cut"

Чому стрижка "kitty cut" набула популярності

Трендовою стрижка стала через те, що ідеально підходить жінкам з тонким волоссям, а таких -- більшість.

Стрижка kitty cut внаслідок шарів має чудовий вигляд на волоссі без об'єму. Якщо волосся важке і густе, стрижка полегшить його, і додасть образу легкості. Ця багатошарова зачіска підкреслює очі та вилиці, відвертає увагу від недоліків зовнішності

На відміну від стрижки "вовченя" стрижка "кошеня" легша і жіночна версія з плавними шарами, об'ємом і без ефекту розпатланості.

Як повторити стрижку "кошеня"

Довжина цієї модної стрижки 2024 року – до рівня ключиць, звичайно, можна зробити її коротшим. Найкоротші повинні займати 2/3 найдовших. Потрібно врахувати, що різниця в довжині шарів не повинна перевищувати 1 см, саме це забезпечить потрібний об'єм, зробить волосся візуально легшим, але без втрати його густоти. Можна додати коротші пасма біля обличчя або подовжений чубчик.

"kitty cut" з чубчиком

Перевага такої стрижки в тому, що вона підійде дівчатам із будь-яким типом волосся - власниці прямих пасм зможуть отримати бажаний об'єм та структуру, кучерявих – чіткий завиток.

Укладати kitty cut можна за допомогою фена, стайлера і навіть плойки, або просто висушити природним чином.

Стрижка "kitty cut"

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