Стрижки для середнього волосся з урахуванням форми обличчя: вибираємо правильно

Стрижки на середнє волосся надають можливість поєднувати різноманітні стилі та бути в тренді. При виборі стрижки на волосся середньої довжини найкраще опиратися на особливості зовнішності, а поті вже на модні тенденції.

Вибираючи стрижку потрібно орієнтуватися на структуру волосся, якщо волосся густе, матимуть гарний вигляд стрижки з чіткими геометричними зрізами, якщо тонке, краще звернути увагу на стрижки, що надають об'єму.

Щільне і кучеряве волосся погано піддаються укладання, швидко втрачають форму, тому для них варто вибирати стрижки із додатковими шарами, які допоможуть тримати об'єм. Якщо за структурою пасма тонка, вибирайте градуйовані зачіски.

Значення має і колір волосся, для темних відтінків підійдуть строгі стрижки, а блондинкам, навпаки - недбалі стрижки з рваними кінцями та асиметричними лініями.

Ну і в першу чергу, потрібно звертати увагу на форму обличчя.

Як вибрати стрижку для середнього волосся

Розрізнять овальну, круглу, трикутну, квадратну та серцеподібну форми обличчя. Наприклад, боб підходить дівчатам з обличчям овальної форми, а от асиметричні зачіски допомагають візуально подовжити кругле обличчя.

Крім форми обличчя велике значення має і ваш звичний, улюблений стиль. Якщо віддаєте перевагу класиці, то оптимальним вибором буде стрижка з довжиною до плечей. Якщо хочеться щось поміняти, можна зробити стрижку з подовженим бічним чубчиком.

І, найголовніше, краса в унікальності, не варто сліпо дотримуватися трендів, зачіска повинна підкреслювати натуральну красу волосся, гармонізувати риси обличчя.

Жіночі стрижки для середнього волосся для різних форм обличчя

Стрижки для овального обличчя

Овальна форма вважається ідеальною, їй личить практично будь-яка зачіска. Можна розглянути такі варіанти та їх варіації як каре, біб, стрижку з плавними переходами у довжині.

Стрижка на середнє волосся для овального лиця

Стрижки для круглого обличчя

Щоб візуально витягнути обличчя та збалансувати його форму, можна зробити:

стрижку з рваними кінцями,

асиметричну зачіску з проділом на бік,

підійде також боб із об'ємним верхом.

Рваний боб для круглого лиця

Стрижки для трикутного обличчя

У цьому випадку можна вибрати боб із профільованими кінцями. Буде мати не поганий вигляд стрижка трапецієподібної форми, що розширюється донизу. Можна вибрати гарсон з асиметричним чубчиком. Підійдуть різноманітні варіанти градуювання.

Зачіски для середнього волосся для трикутного обличчя

Стрижки для серцеподібного обличчя

Матимуть гарний вигляд стрижки з подовженим чубчиком. Краще, щоб це була багатошарова та текстурна стрижка, в такому випадку вона акцентує на очах

Стрижки на середнє волосся для серцеподібного обличчя

​​​​​​Стрижки для квадратного обличчя

Для того, щоб пом'якшити квадратну форму обличчя можна зробити стрижку з об'ємним корінням і рваними кінцями. Гарно будуть виглядати різні варіанти з чубчиком. Для такої форми обличчя краще уникати короткої довжини.

Стрижки на середнє волосся для квадратного лиця

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