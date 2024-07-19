Куди скаржитися, якщо світло відключили поза графіком: інструкція

Світла може не бути через аварійні відключення, на які графіки не діють.

Через російські масовані обстріли ситуація в енергосистемі України залишається складною. Саме тому енергетики розробили графіки відключення електроенергії, поділивши добу на три зони. Проте трапляються випадки, коли ваша адреса не вказана у графіку, однак світла немає.

Що робити, коли світло вимикають не за графіком - читайте нижче.

Чому може не бути світла поза графіком

Перевірте насамперед, чи є зараз за графіком у вашій групі електроенергія. Для цього варто увійти на сайт Yasno або ДТЕК, обрати регіон, місто, а також вказати вулицю та адресу. З правої сторони висвітиться, до якої групи відноситься адреса. Нижче можна побачити погодинний графік відключення світла.

Важливо пам'ятати, що ситуація зі світлом упродовж дня змінюється. На сторінці "Укренерго" інформують про зміни.

Аварійні відключення. Зверніть увагу, що світла може не бути через аварійні відключення, на які графіки не діють. Його може не бути й через аварії чи погодні умови.

Куди скаржитися на відключення світла

Якщо у вас вимикають світло не за графіком та понаднормово, варто звертатися:

на гарячу лінію Yasno — (056/067/050/093) 77 011 55;

до ДТЕК — 0800501588 та 0800400740 для Києва та області, 0800301497 для Дніпропетровської області, 0800500473 для Донецької області, 0800409090 для Одеської області;

до Державної інспекції енергетичного нагляду України — 0442047922 або 0442047921;

в Міністерство енергетики України — 0800507052 або 0445946545;

на Гарячу урядову лінію — 1545, 1539;

або на номер обленерго, адже причина відсутності світла може бути не у графіках.

Сайти обленерго:

Крім того, варто перевірити внутрішньобудинкові мережі на наявність несправностей. Для цього зверніться до управління свого ОСББ, ЖБК або компанії, які у разі виявлення аварійної ситуації повинні звернутися із заявкою до обленерго.

Як правильно подати скаргу

Якщо на сайті вашого постачальника електроенергії немає інформації про проведення аварійних робіт, електропроводка в будинку не пошкоджена, а світло не з'явилося після скарги до ОРС, ви можете звернутися до регулятора – до Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Зробити це можна одним із трьох способів:

особисто – передавши звернення особисто чи через уповноважену особу НКРЕКУ за адресою: 03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19;

передавши звернення особисто чи через уповноважену особу НКРЕКУ за адресою: 03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 19; онлайн – надіславши скаргу у листі на електронну адресу: pr@nerc.gov.ua;

надіславши скаргу у листі на електронну адресу: pr@nerc.gov.ua; за телефоном: +380 (44) 204-70-27.

У письмовому чи онлайн-зверненні необхідно вказати прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, викласти суть питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення необхідно підписати та вказати дату, а в електронному – залишити електронну поштову адресу для зворотного зв'язку.

Нагадаємо, в Україні вже від 00:00 п'ятниці, 19 липня діють графіки відключення світла. Обленерго будуть задіювати дві та три черги одночасно.

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