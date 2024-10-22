Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Тривають бойові дії.
Аналітики обговорили карту бойових дій.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
За його інформацією, ворог просунувся біля Неліпівки, Курахового, Водяного та у Лисівці.
Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, чи дійсно слід готуватися до масштабного наступу росіян на Запорізькому напрямку.
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