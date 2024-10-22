Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Продолжаются боевые действия.
Аналитики обсудили карту боевых действий.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
По его информации, враг продвинулся возле Нелиповки, Курахово, Водяного и Лисовки.
Ранее председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, действительно ли следует готовиться к масштабному наступлению россиян на Запорожском направлении.
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