Курская операция выполняет три задания: эксперт перечислил их

Курская операция ВСУ продолжает выполнять свои три главные задачи.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Во-первых, фокусирует на себе часть российских резервов, которые в этой связи не попадают на фронт в Украине. Во-вторых, пополняет обменный фонд российскими военнопленными. В-третьих, Курская область важна в будущем как возможный обменный фонд территориями. То есть когда дело дойдет до переговоров, то нам лучше занимать какую-то площадь российской территории, чтобы иметь козыри", — объяснил Попович.

Напомним, Александр Сырский посетил Курское направление фронта и заявил, что ситуация остается под контролем ВСУ.

6 августа Украина начала внезапное наступление в Курской области России. ВСУ заявляют о контроле над десятками населенных пунктов, среди них – райцентр Суджа. Российские власти в Курской области РФ объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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