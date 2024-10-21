Глава Пентагона прибыл в Киев: какие у него планы

Остин обсудит с Зеленским и Умеровым потребности Украины в вооружении.

В Киев 21 октября прибыл глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом сообщает CNN.

По информации издания, Остин планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. Стороны обсудят потребности Украины в вооружении и то, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать ВСУ в течение 2025 года.

Издание отметило, что глава Пентагона отметил важность международных коалиций, созданных для поддержки Украины. Он отметил, что благодаря этим усилиям государство смогло противостоять агрессии со стороны России.

"Я действительно думаю, что союзники и партнеры и дальше будут оказывать высокий уровень поддержки. И мы инвестировали в вещи, которые вскоре будут реализованы, в том числе и дополнительные системы, такие как NASAMS. Мы инвестировали в это полтора, два года назад, и вскоре мы начнем наблюдать, как некоторые из них уже начнут работать", – рассказал Остин.

Но результат выборов президента США может поставить под угрозу дальнейшую поддержку Украины, особенно, если победит республиканец Дональд Трамп. Ведь этот политик неоднократно озвучивал сомнения в продлении помощи Киеву.

Отмечается, что визит Остина в Киев проходит на фоне обострения ситуации на фронте, где украинские войска продолжают сталкиваться с серьезными вызовами.

Корреспондентка CNN Наташа Бертранд опубликовала видео с приездом Остина в Киев. На кадрах зафиксировано, как министр обороны выходит из поезда и жмет руку послу США в Украине Бриджит Бринк.

КИИВ—Секретари Austin имеет достаточное отношение к Киеву для совещаний с Президентом Зеленского и обороны Minister Umerov. pic.twitter.com/B3d8BaVCoO — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) October 21, 2024

К слову, накануне Зеленский сообщил, что до конца 2024 года Украина получит два крупных пакета военной помощи от США на 500-750 млн. дол.

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