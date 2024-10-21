Удар по Кривому Рогу: есть пострадавшие и многие разрушений (фото)

Среди раненых оказалась 12-летняя девочка.
В результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали четыре человека. Повреждены отель, многоэтажки, автомобили и не только.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Среди четырех пострадавших из-за ракетного удара оказалась 12-летняя девочка. Она получила ранения, но состояние ребенка удовлетворительное. Лечится дома.
Еще трое пострадавших – это 22-летний мужчина и женщины в возрасте 36 и 63 лет. Всем была оказана необходимая медицинская помощь.
Повреждены отель, пять многоэтажек, объект культуры, банк, два магазина и 14 автомобилей.
Напомним, вечером 20 октября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами Кривому Рогу. Сообщалось о повреждениях гражданской инфраструктуры.
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