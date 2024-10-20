Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

В городе есть повреждение гражданской инфраструктуры.

Вечером в воскресенье, 20 октября, российская армия нанесла удар баллистическими ракетами по городу Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в социальных сетях.

"Ракетный удар баллистики. Все работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал он.

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Глава города призвал граждан находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен", предупредив, что могут быть повторные пуски.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что в результате ракетной атаки на Кривой Рог есть повреждения гражданской инфраструктуры.

О пострадавших информации пока не было.

Напомним, накануне россияне ударили двумя ракетами по Кривому Рогу. В результате обстрела были повреждены гражданские здания, автомашины, ранения получили 17 человек.

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