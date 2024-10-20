Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу

У місті є пошкодження цивільної інфраструктури.

Увечері в неділю, 20 жовтня, російська армія завдала удару балістичними ракетами по місту Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у повідомленні у соціальних мережах.

"Ракетний удар балістикою. Всі працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він.

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Очільник міста закликав громадян перебувати в укриттях або дотримуватися правила "двох стін", попередивши, що можуть бути повторні пуски.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про постраждалих інформації наразі не було.

Нагадаємо, напередодні росіяни вдарили двома ракетами по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні будівлі, автомашини, поранення отримали 17 людей.

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