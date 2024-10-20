Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: які наслідки "прильотів"

У Кривому Розі Дніпропетровської області зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашніх російських ударів із застосуванням балістики. Наразі - 17 постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх - середньої тяжкості", - розповів він.

За його даними, в результаті ворожого обстрілу у Кривому Розі були пошкоджені:

готель

магазин

адміністративна будівля

навчальний заклад

7 багатоквартирних будинків

"Побиті зо півтора десятка автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета "швидкої", - зазначив Лисак.

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Він додав, що у Кривому Розі розгорнули штаби для допомоги постраждалим.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили двома ракетами по Кривому Рогу. Вибухи прогриміли близько 23 години. Місцева влада повідомила про рятувальну операцію на місці "прильоту".

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