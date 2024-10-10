Атака на Кривий Ріг: є постраждалі, пошкоджена інфраструктура (фото)

У місті також побиті два газопроводи.
Внаслідок атаки безпілотниками по Кривому Рогу вранці 10 жовтня постраждали двоє людей. У місті пошкоджена інфраструктура.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Із пошкодженого будинку у Кривому Розі врятовано сімох людей, серед них – дитина. Ще 26 мешканців будинку були евакуйовані.
"Постраждали двоє людей. Окрім жінки, 62-річний чоловік. Йому надали необхідну меддопомогу. Стан – задовільний. Лікуватися буде амбулаторно", – написав Лисак у Мережі.
Окрім того, у місті пошкоджена інфраструктура. Зокрема, побиті два газопроводи.
Нагадаємо, вранці російські окупанти вдарили кількома "Шахедами" по Кривому Рогу. Зафіксовано влучання у трьох місцях, зокрема – у дах п'ятиповерхівки.
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