Атака на Кривий Ріг: є постраждалі, пошкоджена інфраструктура (фото)

У місті також побиті два газопроводи.

Внаслідок атаки безпілотниками по Кривому Рогу вранці 10 жовтня постраждали двоє людей. У місті пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Із пошкодженого будинку у Кривому Розі врятовано сімох людей, серед них – дитина. Ще 26 мешканців будинку були евакуйовані.

"Постраждали двоє людей. Окрім жінки, 62-річний чоловік. Йому надали необхідну меддопомогу. Стан – задовільний. Лікуватися буде амбулаторно", – написав Лисак у Мережі.

Окрім того, у місті пошкоджена інфраструктура. Зокрема, побиті два газопроводи.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 10 жовтня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 10 жовтня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 10 жовтня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 10 жовтня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вранці російські окупанти вдарили кількома "Шахедами" по Кривому Рогу. Зафіксовано влучання у трьох місцях, зокрема – у дах п'ятиповерхівки.

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