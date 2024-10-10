Де окупанти сконцентрували основні штурми: подробиці від Генштабу

Протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 149 бойових зіткнень. Найактивніше ворог атакував на Курахівському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог чотири рази здійснював наступальні дії в районі Тихого та Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла 17. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили 18 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.

Шість спроб окупантів просунутись уперед поблизу Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації - бив КАБами у районі Часового Яру.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев'ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки на Торецькому напрямку.

25 атак за минулу добу відбили українські захисниками на Покровському напрямку. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулось 13 боєзіткнень.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

П'ять атак противника зупинили українські оборонці в районі Богоявленки на Времівському напрямку.

Чотири марні спроби захопити позиції ЗСУ за минулу добу здійснив ворог на Придніпровському напрямку.

Оперативна ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, здійснює розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Раніше Генштаб повідомив, що станом на ранок 10 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 665 200 ​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових.

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