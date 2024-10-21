Удар по Кривому Рогу: є постраждалі і багато руйнувань (фото)

Серед поранених опинилася 12-річна дівчинка.
Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали четверо людей. Пошкоджені готель, багатоповерхівки, автомобілі і не тільки.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Серед чотирьох постраждалих через ракетний удар опинилася 12-річна дівчинка. Вона зазнала поранень, але стан дитини задовільний. Лікуватиметься вдома.
Ще троє постраждалих – це 22-річний чоловік та жінки віком 36 й 63 років. Всім було надано необхідну медичну допомогу.
Пошкоджені готель, п’ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.
Нагадаємо, ввечері 20 жовтня російські війська завдали удару балістичними ракетами Кривому Рогу. Повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури.
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