Удар по Кривому Рогу: є постраждалі і багато руйнувань (фото)

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали четверо людей. Пошкоджені готель, багатоповерхівки, автомобілі і не тільки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед чотирьох постраждалих через ракетний удар опинилася 12-річна дівчинка. Вона зазнала поранень, але стан дитини задовільний. Лікуватиметься вдома.

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Ще троє постраждалих – це 22-річний чоловік та жінки віком 36 й 63 років. Всім було надано необхідну медичну допомогу.

Пошкоджені готель, п’ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, ввечері 20 жовтня російські війська завдали удару балістичними ракетами Кривому Рогу. Повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури.

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