Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 21 жовтня 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.

У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.

Сильній атаці піддався Київ.

Вибухи, зокрема, пролунали:

Вiнничина,Миколаївщина;

Kиїв;

Житомирщинa/Рівненщина;

Черкащина;

Чернiгівщина;

Кіровоградщина;

Житомир/р-н;

Лубни/р-н (Полтaвщина);

Пирятин (Полтaвщина);

Боярка (Kиївщина);

Васильків (Kиївщина);

Житомир;

Сyми/р-н.

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Також зібрали для вас усі подробиці атаки на столицю у ніч проти 21 жовтня 2024 року.

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