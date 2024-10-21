Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У ніч проти 21 жовтня 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.
У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.
Вибухи, зокрема, пролунали:
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Вiнничина,Миколаївщина;
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Kиїв;
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Житомирщинa/Рівненщина;
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Черкащина;
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Чернiгівщина;
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Кіровоградщина;
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Житомир/р-н;
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Лубни/р-н (Полтaвщина);
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Пирятин (Полтaвщина);
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Боярка (Kиївщина);
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Васильків (Kиївщина);
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Житомир;
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Сyми/р-н.
Також зібрали для вас усі подробиці атаки на столицю у ніч проти 21 жовтня 2024 року.
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