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Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи

Сирени пролунали в деяких областях України

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 21 жовтня 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України.

У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО

Сильній атаці піддався Київ

Вибухи, зокрема, пролунали:

  • Вiнничина,Миколаївщина;

  • Kиїв;

  • Житомирщинa/Рівненщина;

  • Черкащина;

  • Чернiгівщина;

  • Кіровоградщина;

  • Житомир/р-н;

  • Лубни/р-н (Полтaвщина);

  • Пирятин (Полтaвщина);

  • Боярка (Kиївщина);

  • Васильків (Kиївщина);

  • Житомир;

  • Сyми/р-н. 

Також зібрали для вас усі подробиці атаки на столицю у ніч проти 21 жовтня 2024 року

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