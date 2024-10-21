На окупованій Херсонщині учнів примусово навчають керувати безпілотниками

Окупанти запровадили на тимчасово окупованих територіях модуль з технологій БпЛА на уроках праці.

Курс управління дронами на тимчасово окупованих територіях України став обов’язковим для учнів місцевих шкіл. Цього разу учні Благодатнівської школи, після проходження теоретичних навчань, змагалися у своїх вміннях керувати квадрокоптерами. Учасниками “гонитви” стали учні 5-6 класів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Крім того, окупанти запровадили на тимчасово окупованих територіях модуль з технологій БпЛА на уроках праці. Цей модуль спрямований на вивчення технологій, конструкції та складання безпілотних літальних апаратів для військових цілей. Також серед учнів активно ведеться агітація щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях і працевлаштування на військових заводах.

Кремль вважає управління БпЛА однією з основних навичок у підготовці до військової служби. Росіяни планують залучити якомога більше молоді до своїх мілітарних структур і на роботу в оборонну промисловість. Цими діями окупанти знову порушують міжнародне право, використовуючи цивільне населення у військових цілях.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, який населений пункт окупував ворог.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.