Ворог інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку - Генштаб

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 20.10.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

Сили оборони продовжують мужньо тримати оборону України.

Із початку доби відбулося 167 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного удару, 54 авіаційних удари із застосуванням 99 КАБів, більш як 560 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Дві атаки в районі Вовчанська відбито українськими воїнами, ще дві - тривають.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового. Чотири атаки досі триває.

20 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва. Дев’ятнадцять атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще одне боєзіткнення, в районі Новомихайлівки, триває.

На Сіверському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Івано-Дар’ївки. В той же час російські окупанти скинули 11 КАБ в районі Сіверська.

На Краматорському напрямку мали місце два бойових зіткнення. Активність окупанти проявляли в районах Ступочок, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами. Ворог скину 4 авіабомби в районах населених пунктів Часів Яр та Стінки.

Агресор чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка три рази отримали жорстку відсіч від наших захисників. Одна атака ще триває.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Загалом, 41 атаку на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 490 осіб вбитими та пораненими, з них безповоротні - 257 осіб. Знищено один танк, дев’ять БТР, чотири автомобілі, дві БМП та три багі. Окрім того, два танки, три БТР, чотири автомобілі, дві ворожих гармати та один мотоцикл були пошкоджені.

Найгарячіше зараз на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 53 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне. Підрозділи Сил оборони відбили 51 атаку противника, дві атаки тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося 11 боєзіткнень. Сім ворожих штурмів зупинені в районі Богоявленки, один - біля Новоукраїнки. Ще три бої тривають. Ситуація контрольована Силами оборони України. Також ворог активно застосовував авіацію в районі Новодарівки, Богоявленки та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 43 КАБ.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

"Сьогодні слід відзначити воїнів 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади, які в надзвичайно складних умовах, стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат. Слава українським воїнам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗСУ показали ліквідацію ворожого танка дроном з термітною сумішшю. Це перший такий прецедент.

Читайте також: