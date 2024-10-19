Гарріс висловила сумніви щодо придатності Трампа до президенства

Кандидатка у президенти Сполучених Штатів Америки від Демократичної партії Камала Гарріс висловила сумніви у придатності свого суперника-республіканця Дональда Трампа до президентського крісла.

Про це Гарріс заявила під час мітингу в Мічигані, повідомляє Axios.

"Я чула повідомлення про те (принаймні його команда стверджує), що він страждає від виснаження. Бути президентом США, ймовірно, одна з найскладніших робіт у світі. Тому нам треба запитати, чи не втомився він від передвиборчої кампанії, чи придатний він для цієї роботи?", - наголосила демократка.

Видання Axios пише, що протягом кількох тижнів команда Трампа скасувала низку його передвиборчих заходів. Зокрема, його появу на заході Національної стрілецької асоціації наступного тижня. Також республіканець відмовився від двох інтерв'ю та перервав виступ у Пенсильванії.

Автори матеріалу пишуть, що вік та розум Трампа опинилися під пильною увагою - особливо після того, як чинний 81-річний президент США Джо Байден вибув з передвиборчих перегонів у липні. Якщо 78-річного Трампа буде обрано президентом, він перевершить рекорд Байдена як найстаршого глави держави.

Нагадаємо, раніше Гарріс звинуватила Трампа у приховуванні свого стану здоровʼя. Зокрема, вона заявила про те, що її опонент у президентських перегонах відмовляється публікувати свою медичну документацію.

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