Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 19-20 жовтня

Нинішні вихідні – 19 та 20 жовтня – не підходять для відвідування масового скупчення людей та спілкування з оточенням – особливо незнайомими та малознайомими людьми.

Субота, 19 жовтня, категорично не підходить для серйозних справ, але, якщо професійні питання у вихідний навряд чи хтось вирішуватиме, побутовий клопіт буквально притягуватиме до себе. Незважаючи на бажання навести лад у будинку, щоб у будні не відволікатися на ці заняття, не варто ними спокушатися – успіхом вони не увінчаються. Краще, як і належить у суботу, присвятити цей день відпочинку – як активному, так і пасивному.

Неділя, 20 жовтня, день негативної енергетики, коли дуже легко піддатися спокусі і вчинити не так, як людина збиралася спочатку. Усвідомлення зради собі та своїм переконанням прийде і виявиться більш ніж прикрим, проте виправити здійснений вчинок, найімовірніше, виявиться неможливим. Найкращий спосіб уникнути такої ситуації – якнайменше спілкуватися з людьми, які схилятимуть до здійснення тих чи тих – вигідних для них – вчинків.

Кому пощастить у цей – не найпростіший – час?

Телець

Тельцям зірки радять зайнятися творчістю – щоправда, з однією умовою: вона має бути для них не роботою, а насолодою. Втім, якщо цими днями представникам знака зможуть створити щось дійсно вартісне, згодом їхня творчість цілком може стати основним – тобто бюджетотворчим – заняттям, тож варто поставитися до того, що відбуватиметься в цей час, з максимальною відповідальністю.

Лев

Левам рекомендується дослухатися до своєї інтуїції, вона допоможе їм зробити важливі – керівні – висновки на майбутнє. Розглядаючи різні варіанти свого бізнесу та визначаючи перспективність ймовірних напрямів, вони зможуть вибрати найкращий із них. Але – лише в тому разі, якщо відкинути убік докази розуму – він у цей час буде не в кращій формі, тож ними можна знехтувати.

Діва

Дівам потрібно сконцентруватися на особистому житті, тим більше, що вони будуть мати всі шанси для того, щоб воно – і зараз, і в майбутньому – склалося найкращим чином. У візаємин, які зав'яжуться в цей час, є всі шанси на щасливе продовження. Велика ймовірність того, що вони призведуть до офіційної реєстрації шлюбу, основою якого стане не лише кохання та пристрасть, а й спільність інтересів.

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