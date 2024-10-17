Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 18 жовтня?

День, протягом якого все, що відбувається з людиною, невипадково – все є відображенням наших вчинків, здійснених у попередній час: добрі справи відгукнуться добром, злі, як неважко припустити, злом. У будь-якому разі хвалити і лаяти потрібно лише себе – звалити свої гріхи на когось не вийде. Проте приписати наші заслуги собі теж нікому не вдасться.

Телець

Тельці, які є не найбалакучішим знаком зодіаку, сьогодні матимуть небачене красномовство, яке дозволить їм переконати кого завгодно в чому завгодно. Зірки рекомендують їм скористатися цим даром, щоб вирішити важливі питання як у професії, так і в особистому житті. У першому випадку можна розмовляти з начальством щодо підвищення заробітної плати та презентувати нові проєкти, у другому – порозумітися з коханою людиною, особливо якщо останнім часом з нею виникли розбіжності.

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