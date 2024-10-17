Найбільші у світі джинси: фото та довжина одягу, що вищий знакової європейської будівлі

У Китаї представили найбільшу у світі пару джинсів.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Джинси мають приголомшливу довжину – 76,34 м, а обхват талії – 58,164 м. Для прикладу, висота Пізанської вежі в Італії – 55 м, а американської Статуї Свободи – 93 м.

Виготовлені з тканини довжиною 5,5 км, вони мають застібку-блискавку довжиною 7,8 м і масивний ґудзик з нержавіючої сталі діаметром 1,2 м, а їхня вага сягає 3,6 тонни.

Найбільші у світі джинси / Фото: Guinness World Records

Найбільші у світі джинси / Фото: Guinness World Records

До цього найбільша пара джинсів мала 65,50 м заввишки, 42,70 м завширшки і була виготовлена 19 лютого 2019 року в Лімі, Перу.

Щоб втілити цей витвір мистецтва в життя, знадобилося 18 днів і понад 30 кваліфікованих швейних робітників.

Створення найбільших у світі джинсів / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, нещодавно мешканець Індії представив найменшу у світі пральну машинку. Вона має крихітні розміри 32,5 x 33,6 x 38,7 мм.

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