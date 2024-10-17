Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У ніч проти 17 жовтня майже по всій території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.
Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.
Зокрема, вибухи прозвучали:
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Kиївщина,Полтавщина;
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Чернiгівщина;
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Одещина;
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Рiвненщинa;
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Kиїв;
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Вiнничина;
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Бровари (Київщина).
Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в російській армії провели модернізацію безпілотників "Шахед". Так, було збільшено швидкість і висоту польоту дронів.
Крім того, у вересні повідомлялося, що Росія суттєво наростила виробництво "Шахедів" на підприємстві "Алабуга".
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