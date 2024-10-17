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Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

"Шахеди" атакували Україну

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 17 жовтня майже по всій території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи. 

Зокрема, вибухи прозвучали:

  • Kиївщина,Полтавщина;

  • Чернiгівщина;

  • Одещина;

  • Рiвненщинa;

  • Kиїв;

  • Вiнничина;

  • Бровари (Київщина). 

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в російській армії провели модернізацію безпілотників "Шахед". Так, було збільшено швидкість і висоту польоту дронів.

Крім того, у вересні повідомлялося, що Росія суттєво наростила виробництво "Шахедів" на підприємстві "Алабуга".

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