Уночі в Україні рухалися ворожі безпілотники: де пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 17 жовтня майже по всій території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.

Працювали сили ППО, а також пролунали вибухи.

Зокрема, вибухи прозвучали:

Kиївщина,Полтавщина;

Чернiгівщина;

Одещина;

Рiвненщинa;

Kиїв;

Вiнничина;

Бровари (Київщина).

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Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в російській армії провели модернізацію безпілотників "Шахед". Так, було збільшено швидкість і висоту польоту дронів.

Крім того, у вересні повідомлялося, що Росія суттєво наростила виробництво "Шахедів" на підприємстві "Алабуга".

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