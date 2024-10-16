Росіяни модернізували "Шахеди": що покращили

Тепер ворожі дрони літають швидше та вище.
У російській армії провели модернізацію безпілотників "Шахед". Так, було збільшено швидкість та висоту польоту дронів.
Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на українського військового, який працює у мобільному підрозділі ППО.
Український боєць 15 жовтня розповів, що раніше російські дрони "Шахед" були дуже повільними, складними у маневруванні та могли літати лише на низьких висотах.
Однак відтоді російські війська модернізували компоненти "Шахедів", аби вони літали швидше і вище.
Військовий також зазначив, що українські мобільні вогневі групи також вдосконалили техніку і тактику для продовження знищення ворожих дронів.
Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Росія суттєво наростила виробництво "Шахедів" на підприємстві "Алабуга".
До слова, 9 жовтня українські війська уразили базу зберігання "Шахедів" у Краснодарському краї РФ.
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