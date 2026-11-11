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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Дві області залишилися без світла через атаки РФ: деталі

Російські війська завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в Хмельницькій та Черкаській областях.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Атака РФ по енергетиці: на Хмельниччині та Черкащині пошкоджено об'єкти інфраструктури

Атака РФ по енергетиці: на Хмельниччині та Черкащині пошкоджено об’єкти інфраструктури / © Getty Images

Російські війська завдали удару серед іншого, по Хмельницькій та Черкаській областях, внаслідок чого постраждала енергетична інфраструктура. Через пошкодження обладнання виникли проблеми з електропостачанням.

Про це розповіли в ОВА цих областей.

Так, на Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджено енергетичне обладнання, що спричинило аварійне відключення електроенергії у Шепетівському районі. На місці влучання виникла пожежа. До її ліквідації були залучені рятувальники.

Енергетики запевняють, що вживають заходів для відновлення електропостачання.

На Черкащині, в Уманському та Звенигородському районах також було атаковано кілька енергооб’єктів.

Унаслідок цього частина споживачів залишилася без електропостачання.

«Усі необхідні служби задіяні. Енергетики оцінюють масштаби пошкоджень і відпрацьовують першочергові заходи. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — запевнив Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА.

Раніше ми публікували графіки відключення світла на 12 листопада.

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