Дві області залишилися без світла через атаки РФ: деталі

Атака РФ по енергетиці: на Хмельниччині та Черкащині пошкоджено об’єкти інфраструктури / © Getty Images

Реклама

Російські війська завдали удару серед іншого, по Хмельницькій та Черкаській областях, внаслідок чого постраждала енергетична інфраструктура. Через пошкодження обладнання виникли проблеми з електропостачанням.

Про це розповіли в ОВА цих областей.

Реклама

Так, на Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджено енергетичне обладнання, що спричинило аварійне відключення електроенергії у Шепетівському районі. На місці влучання виникла пожежа. До її ліквідації були залучені рятувальники.

Реклама

Енергетики запевняють, що вживають заходів для відновлення електропостачання.

На Черкащині, в Уманському та Звенигородському районах також було атаковано кілька енергооб’єктів.

Унаслідок цього частина споживачів залишилася без електропостачання.

«Усі необхідні служби задіяні. Енергетики оцінюють масштаби пошкоджень і відпрацьовують першочергові заходи. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — запевнив Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА.

Реклама

Раніше ми публікували графіки відключення світла на 12 листопада.

Новини партнерів

Новини партнерів