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Дві області залишилися без світла через атаки РФ: деталі
Російські війська завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури в Хмельницькій та Черкаській областях.
Російські війська завдали удару серед іншого, по Хмельницькій та Черкаській областях, внаслідок чого постраждала енергетична інфраструктура. Через пошкодження обладнання виникли проблеми з електропостачанням.
Про це розповіли в ОВА цих областей.
Так, на Хмельниччині внаслідок російської атаки пошкоджено енергетичне обладнання, що спричинило аварійне відключення електроенергії у Шепетівському районі. На місці влучання виникла пожежа. До її ліквідації були залучені рятувальники.
Енергетики запевняють, що вживають заходів для відновлення електропостачання.
На Черкащині, в Уманському та Звенигородському районах також було атаковано кілька енергооб’єктів.
Унаслідок цього частина споживачів залишилася без електропостачання.
«Усі необхідні служби задіяні. Енергетики оцінюють масштаби пошкоджень і відпрацьовують першочергові заходи. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — запевнив Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА.
Раніше ми публікували графіки відключення світла на 12 листопада.