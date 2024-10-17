Астрологічний прогноз на 17 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку справ будь-якого масштабу та складності, головне, щоб вони були «мирними», тобто спрямованими на творення, а не на руйнування.

Символ дня: Сходи на небеса.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: білий.

Щасливі камені дня: чароїт, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: необхідно бути обережними з кров'ю, її згортання цього дня знижується, тому будь-яке хірургічне втручання можна проводити лише у разі крайньої необхідності.

Харчування дня: від продуктів тваринного походження потрібно відмовитись – єдине, що можна залишити в раціоні, це риба.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматися.

Дачні роботи дня: можна продовжувати збирання овочів і фруктів, а от лікарські трави заготовляти не слід – у цей час корисних властивостей у них дуже мало.

Магія та містика дня: можна знімати негатив у предметів, поміщуючи їх під струмінь проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть важливу інформацію, але зрозуміти її можна буде лише у разі правильного розшифрування.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними та неадекватними людьми.

Цитата дня: «Великим запитанням, на яке не було дано відповіді і на яке я все ще не можу відповісти, незважаючи на тридцятирічний дослідження жіночої душі, є запитання: «Чого хоче жінка?» (Зігмунд Фройд).

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