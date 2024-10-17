Астрологический прогноз на 17 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала дел любого масштаба и сложности, главное, чтобы они были «мирными», то есть, направленными на созидание, а не на разрушение.
Символ дня: Лестница в небеса.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: белый.
Счастливые камни дня: чароит, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: необходимо быть осторожными с кровью: ее свертываемость в этот день снижается, поэтому любое хирургическое вмешательство можно проводить только в случае крайне необходимости.
Питание дня: от продуктов животного происхождения нужно отказаться – единственное, что можно оставить в рационе, это рыба.
Стрижка дня: о стрижки лучше воздержаться.
Дачные работы дня: можно продолжать сбор овощей и фруктов, а вот лекарственные травы заготавливать не следует – в это время полезных свойств в них крайне мало.
Магия и мистика дня: можно снимать негатив в предметов, помещая их под струю проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи несут важную информацию, но понять ее можно будет только в случае правильной расшифровки.
Табу дня: нельзя общаться с агрессинами и неадекватными людьми.
Цитата дня: «Великим вопросом, на который не было дано ответа и на который я все еще не могу ответить, несмотря а тридцатилетнее исследование женской души, является вопрос: «Чего хочет женщина?» (Зигмунд Фрейд).
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