Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 17 октября

Астрологический прогноз на 17 октября

Лестница в небеса - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала дел любого масштаба и сложности, главное, чтобы они были «мирными», то есть, направленными на созидание, а не на разрушение. 

Символ дня: Лестница в небеса. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый. 

Счастливые камни дня: чароит, изумруд. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: необходимо быть осторожными с кровью: ее свертываемость в этот день снижается, поэтому любое хирургическое вмешательство можно проводить только в случае крайне необходимости. 

Питание дня: от продуктов животного происхождения нужно отказаться – единственное, что можно оставить в рационе, это рыба. 

Стрижка дня: о стрижки лучше воздержаться. 

Дачные работы дня: можно продолжать сбор овощей и фруктов, а вот лекарственные травы заготавливать не следует – в это время полезных свойств в них крайне мало. 

Магия и мистика дня: можно снимать негатив в предметов, помещая их под струю проточной воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи несут важную информацию, но понять ее можно будет только в случае правильной расшифровки. 

Табу дня: нельзя общаться с агрессинами и неадекватными людьми. 

Цитата дня: «Великим вопросом, на который не было дано ответа и на который я все еще не могу ответить, несмотря а тридцатилетнее исследование женской души, является вопрос: «Чего хочет женщина?» (Зигмунд Фрейд). 

Читайте также:

Как супруги из США пытаются привлечь внимание мира к Украине

Как супруги из США пытаются привлечь внимание мира к Украине

Похожие темы:

Следующая публикация