Астрологический прогноз на 17 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала дел любого масштаба и сложности, главное, чтобы они были «мирными», то есть, направленными на созидание, а не на разрушение.

Символ дня: Лестница в небеса.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый.

Счастливые камни дня: чароит, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: необходимо быть осторожными с кровью: ее свертываемость в этот день снижается, поэтому любое хирургическое вмешательство можно проводить только в случае крайне необходимости.

Питание дня: от продуктов животного происхождения нужно отказаться – единственное, что можно оставить в рационе, это рыба.

Стрижка дня: о стрижки лучше воздержаться.

Дачные работы дня: можно продолжать сбор овощей и фруктов, а вот лекарственные травы заготавливать не следует – в это время полезных свойств в них крайне мало.

Магия и мистика дня: можно снимать негатив в предметов, помещая их под струю проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи несут важную информацию, но понять ее можно будет только в случае правильной расшифровки.

Табу дня: нельзя общаться с агрессинами и неадекватными людьми.

Цитата дня: «Великим вопросом, на который не было дано ответа и на который я все еще не могу ответить, несмотря а тридцатилетнее исследование женской души, является вопрос: «Чего хочет женщина?» (Зигмунд Фрейд).

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