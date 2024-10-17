Силы Обороны Украины возобновили позиции в районе Липцев — Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Сообщается, что Силы Обороны Украины возобновили позиции в районе Липца.

Правда, речь идет о том, что враг продвинулся у Нью-Йорка, Екатериновки, Селидового и Новоселидовки.

Напомним, также аналитики BILD сообщили, что армия РФ находится в 2 км от города Курахово. К слову, еще в сентябре русские военные стояли примерно в 8 км к востоку от города.

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