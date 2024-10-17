Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців - Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Повідомляється, що Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців.

Щоправда, йдеться про те, що ворог просунувся біля Нью-Йорку, Катеринівки, Селидового та Новоселидівки.

Нагадаємо, також аналітики BILD повідомили, що армія РФ перебуває за 2 км від міста Курахове. До слова, ще у вересні російські військові стояли приблизно за 8 км на схід від міста.

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