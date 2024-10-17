У Покровську залишаються десятки дітей - Філашкін

Незабаром вони мають виїхати з міста.

У Покровську на Донеччині залишилося 12 тис. жителів, серед яких 68 дітей.

Про це заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, - пише Укрінформ.

"У місті залишається 12 тис. людей та 68 дітей. Майже всі родини, де є діти, запевнили, що найближчим часом виїдуть з міста", - зауважив очільник обладміністрації.

Всі лікарні з міста евакуйовані, проте працюють кілька сімейних лікарів. Також працюють кілька крамниць, Укрпошта, але ситуація у місті і громаді з кожним днем ускладнюється.

Водночас за словами Філашкіна, в Часовому Ярі залишилося близько 400 людей, які не хочуть виїжджати.

Додамо, рятувальники Донеччини продовжують щоденно забезпечувати водою мешканців прифронтових населених пунктів.

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