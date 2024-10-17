В Покровске остаются десятки детей — Филашкин

В Покровске Донецкой области осталось 12 тыс. жителей, среди которых 68 детей.

Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет Укринформ.

"В городе остается 12 тыс. человек и 68 детей. Почти все семьи, где есть дети, заверили, что в ближайшее время уедут из города", — отметил глава обладминистрации.

Все больницы из города эвакуированы, однако работают несколько семейных врачей. Также работают несколько магазинов, Укрпочта, но ситуация в городе и общине с каждым днем усложняется.

В то же время, по словам Филашкина, во Временном Яру осталось около 400 человек, которые не хотят уезжать.

Добавим, спасатели Донбасса продолжают ежедневно снабжать водой жителей прифронтовых населенных пунктов.

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