В Покровске остаются десятки детей — Филашкин

Вскоре они должны уехать из города.
В Покровске Донецкой области осталось 12 тыс. жителей, среди которых 68 детей.
Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет Укринформ.
"В городе остается 12 тыс. человек и 68 детей. Почти все семьи, где есть дети, заверили, что в ближайшее время уедут из города", — отметил глава обладминистрации.
Все больницы из города эвакуированы, однако работают несколько семейных врачей. Также работают несколько магазинов, Укрпочта, но ситуация в городе и общине с каждым днем усложняется.
В то же время, по словам Филашкина, во Временном Яру осталось около 400 человек, которые не хотят уезжать.
Добавим, спасатели Донбасса продолжают ежедневно снабжать водой жителей прифронтовых населенных пунктов.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы АРТИЛЕРИИ уже под городами! Мирноград и Покровск пустеют
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