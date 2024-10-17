Дональд Трамп назвал себя "отцом экстракорпорального оплодотворения" – HuffPost

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп заявил в эту среду, 16 октября, выступая перед исключительно женской аудиторией, что он является "отцом экстракорпорального оплодотворения", пытаясь таким образом привлечь на свою сторону женскую часть избирателей в преддверии президентских выборов.

Об этом пишет HuffPost.

"Мы действительно партия экстракорпорального оплодотворения. Демократы пытались атаковать нас по этому поводу, но мы даже более активны, чем они, в области экстракорпорального оплодотворения", – заявил Трамп.

При этом Трамп не стал развивать тему репродуктивных прав женщин, которая считается слабым местом в его предвыборной кампании. И, как напоминает New York Times, в последнее время республиканцы в Конгрессе дважды голосовали против закона, защищающего ЭКО.

В том же интервью Трамп рассказал, что после февральского решения суда о запрете ЭКО в очень консервативном штате Алабама, ему позвонила сенатор-республиканец Кэти Бритт, чтобы обсудить растущие противоречия вокруг темы экстракорпорального оплодотворения.

"Я сказал ей: "Объясните мне ЭКО очень быстро". И через две минуты я все понял и ответил: "Нет, нет, мы за ЭКО!", – заявил Трамп.

После выхода интервью в эфир, представитель предвыборного штаба Трампа Кэролайн Ливитт объяснила, что замечание кандидата в президенты об ЭКО было "шуткой, сделанной в порыве энтузиазма".

Издание отмечает, что Дональд Трамп значительно отстает в опросах от своей конкурентки Камалы Харрис среди женского электората. За последние 15 лет на политической арене Трамп отличился очень непостоянной позицией в отношении абортов. Сначала он позиционировал себя как сторонника свободного выбора женщин, а затем призывал к "той или иной форме наказания" для женщин, которые делают аборт.

Трамп также хвастался тем, что благодаря назначению трех консервативных судей в Верховный суд США в июне 2022 года удалось отменить конституционные гарантии права на аборт. Но, столкнувшись после этого с жесткой критикой со стороны демократов и общественного мнения, теперь Трамп старается представить себя защитником "репродуктивных прав".

Соперница Трампа, кандидат от Демократической партии Камала Харрис назвала высказывания Трампа об ЭКО "довольно странными".

"Его запреты на аборты уже поставили под угрозу доступ к этой методике [ЭКО – ред.] в США, а его собственная предвыборная программа может вообще положить конец экстракорпоральному оплодотворению. Так что давайте не будем отвлекаться на его выбор слов. Реальность такова, что его действия уже нанесли вред женщинам и семьям", – заявила Харрис.

Donald Trump calls himself the “father of IVF,” and says Republicans support IVF more than Democrats do, during an all-woman town hall in Georgia. pic.twitter.com/MRXgssMT8Z — The Recount (@therecount) October 16, 2024

Напомним, Трамп потребовал использовать армию США против "внутренних врагов". Он заявил, что в стране много "плохих и больных" людей.

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