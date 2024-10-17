100-летний экс-президент США досрочно проголосовал на выборах: за кого он отдал голос

Его семья сказала, что он очень хотел проголосовать за вице-президента Камалу Харрис.

Бывший президент США, 100-летний Джимми Картер, проголосовал на выборах в штате Джорджия в среду 16 октября, на второй день досрочного голосования.

Об этом пишут CBS News и New York Times.

По информации Центра Картера, он голосовал по почте, исполняя свое желание прожить достаточно долго, чтобы проголосовать за вице-президента Камалу Харрис. В начале этого месяца Картеру исполнилось 100 лет. Его внук Джейсон Картер сообщил, что бюллетень дедушки передали в местный суд.

Джимми Картер – первый президент в истории США, достигший 100 лет, и рекордсмен пребывания в статусе экс-президента США.

С февраля 2023 года Картер находится под паллиативным уходом в Плейнсе, штат Джорджия. Его жена Розалинн, с которой он прожил 77 лет, скончалась в возрасте 96 лет в ноябре 2023 года.

Что известно о 39-го президента США Джимми Картера, читайте в этой статье по ссылке.

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