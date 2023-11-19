Розалин Картер – жена экспрезидента США ушла из жизни

Жена 39-го президента Соединенных Штатов Америки Джимми Картера, возглавлявшего Белый дом с 1977 по 1981 год, ушла из жизни в 96 лет.

Об этом сообщает The Carter Center.

Как сообщили в Центре Картера, Розалин Картер скончалась днем 19 ноября в Плейнсе (штат Джорджия) в возрасте 96 лет.

Причины смерти Розалин Картер пока не сообщают.

Розалин и ее муж Джимми Картер в 1982 году совместно с Университетом Эмори Центр Картера основали Центр (The Carter Center), который и сегодня занимается защитой прав человека.

Джимми Картер находился рядом с женой в домашнем хосписе в городе Плейнс. Ранее он отказался от лечения в медицинских учреждениях.

Отметим, что демократ Картер победил президента Джеральда Р. Форда и стал президентом США в 1977 году, а следующую гонку 1980-го года проиграл Рональду Рейгану.

Одним из самых выдающихся внешнеполитических достижений Картера считают Кэмп-Дэвидские соглашения о мирном урегулировании на Ближнем Востоке. 7 сентября 1978 года он подписал их с президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегиным.

Напомним, ТСН.ua ранее знакомил с историей Жаклин Кеннеди – бывшей первой леди США, мужа которой застрелили на глазах у многотысячной толпы.

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