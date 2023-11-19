Три города Украины засыпает первым снегом (видео)

Снегоуборочная техника уже работает на дорогах.

В Днепре, Николаеве и Полтаве выпал первый снег. 19 ноября из-за непогоды на дороги украинских городов выехала снегоуборочная техника.

Об этом сообщает Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепра, а также местные жители Полтавы выкладывают видео заснеженных путей.

Первый снег в Днепре

Департамент благоустройства и инфраструктуры поздравил горожан с первым снегом и сообщил, что из-за непогоды в городе уже работает более 50 единиц снегоуборочной техники. Дороги посыпают песчано-соляной смесью, сообщили в городском департаменте благоустройства и инфраструктуры.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал водителей и пешеходов быть осмотрительными на дорогах Днепропетровщины из-за смены погоды.

Погодные условия резко изменились на Днепропетровщине Фото: Сергей Лысак

Всего к зиме в Днепре подготовили 177 единиц спецтехники, 25 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 200 "мушель" на спусках и подъемах.

Лисак также обратился к коммунальщикам с призывом "сработать четко и слаженно" во время непогоды.

Первый снег в Николаеве Фото: 0512

Захурдело в Николаеве

В первый раз пошел мокрый снег в Николаеве. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на дежурстве находятся пять единиц снегоуборочной техники.

Первый снег в Николаеве Фото: 0512

Как отметил Сенкевич, в случае снижения температуры коммунальщики начнут обработку реагентами спусков, подъемов и перекрестков на основных путях города.

Первый снег в Полтаве

Снежную трассу и работу снегоуборочной техники в Полтаве сняли пользователи соцсетей.

По прогнозам синоптиков в Полтавской области будет снижать и следующие пять суток. Там будет облачно, мокрый снег и подморозит до -7 градусов.

Напомним, в Украине прогнозируют ухудшение условий и снег с дождем, а также настоящие морозы. С 19 по 23 ноября украинцев ждут до -14 холода.

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