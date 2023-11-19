Три міста України засипає першим снігом (відео)

Снігоприбиральна техніка вже працює на дорогах.

У Дніпрі, Миколаєві та в Полтаві випав перший сніг. 19 листопада через негоду на дороги українських міст виїхала снігоприбиральна техніка.

Про це повідомляє департамент благоустрою та інфраструктури Дніпра, а також місцеві жителі Полтави викладають відео засніжених шляхів.

Перший сніг у Дніпрі

Департамент благоустрою та інфраструктури привітав містян з першим снігом та повідомив, що через негоду в місті вже працює понад 50 одиниць снігоприбиральної техніки. Дороги посипають піщано-соляною сумішшю, повідомили у міському департаменті благоустрою та інфраструктури.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав водіїв та пішоходів бути обачними на дорогах Дніпропетровщини через зміну погоди.

Погодні умови різко змінилися на Дніпропетровщини Фото: Сергій Лисак

Всього до зими у Дніпрі підготували 177 одиниць спецтехніки, 25 тисяч тонн піщано-соляної суміші та 200 "мушель" на спусках і підйомах.

Лисак також звернувся до комунальників із закликом "спрацювати чітко та злагоджено" під час негоди.

Перший сніг у Миколаєві Фото: 0512

Захурделило в Миколаєві

Вперше пішов мокрий сніг в Миколаєві. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що на чергуванні перебувають п'ять одиниць снігоприбиральної техніки.

Перший сніг у Миколаєві Фото: 0512

Як зазначив Сєнкевич, у разі зниження температури, комунальники почнуть обробку реагентами спусків, підйомів та перехресть на основних шляхах міста.

Перший сніг в Полтаві

Засніжену трасу і роботу снігоприбиральної техніки в Полтаві зафільмували користувачі соцмереж.

За прогнозами синоптиків в Полтавській області сніжитиме й наступних п’ять діб. Там буде хмарно, йтиме мокрий сніг та підморозить до -7 градусів.

Нагадаємо, в Україні прогнозують погіршення умов та сніг з дощем, а також справжні морози. Від 19 до 23 листопада на українців чекають до -14 холоду.

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