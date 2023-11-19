Розалін Картер — дружина експрезидента США пішла з життя

Дружина 39-го президента Сполучених Штатів Америки Джиммі Картера, який очолював Білий дім від 1977 по 1981 рік, Розалін пішла з життя о 96 років.

Про це повідомляє The Carter Center.

За заявою Центра Картера, Розалін Картер померла вдень 19 листопада у Плейнсі (штат Джорджія) у віці 96 років.

Причини смерті колишньої першої леді поки не повідомляють.

Політична активістка Розалін та її чоловік Джиммі Картер у 1982 році спільно з Університетом Еморі Центр Картера заснували Центр (The Carter Center) із захисту прав людини.

Джиммі Картер дотепер перебував поруч із дружиною у домашнього хоспісі в місті Плейнс. Раніше він відмовився від лікування у медичних закладах.

Зазначимо, що демократ Картер переміг президента Джеральда Р. Форда та став президентом США у 1977 році, а наступні перегони 1980-го року програв Рональду Рейгану.

Одним із найвизначніших зовнішньополітичних досягнень Картера вважають Кемп-Девідські угоди про мирне врегулювання на Близькому Сході. 7 вересня 1978 року він підписав їх з президентом Єгипту Анваром Садатом і прем’єр-міністром Ізраїлю Менахемом Бегіним.

Нагадаємо, ТСН.ua раніше знайомив з історією Жаклін Кеннеді - колишньої першої леді США, чоловіка якої застрелили на очах у багатотисячного натовпу.

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