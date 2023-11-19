Розалін Картер — дружина експрезидента США пішла з життя

Колишня перша леді США Розалін Картер померла.
Дружина 39-го президента Сполучених Штатів Америки Джиммі Картера, який очолював Білий дім від 1977 по 1981 рік, Розалін пішла з життя о 96 років.
Про це повідомляє The Carter Center.
За заявою Центра Картера, Розалін Картер померла вдень 19 листопада у Плейнсі (штат Джорджія) у віці 96 років.
Причини смерті колишньої першої леді поки не повідомляють.
Політична активістка Розалін та її чоловік Джиммі Картер у 1982 році спільно з Університетом Еморі Центр Картера заснували Центр (The Carter Center) із захисту прав людини.
Джиммі Картер дотепер перебував поруч із дружиною у домашнього хоспісі в місті Плейнс. Раніше він відмовився від лікування у медичних закладах.
Зазначимо, що демократ Картер переміг президента Джеральда Р. Форда та став президентом США у 1977 році, а наступні перегони 1980-го року програв Рональду Рейгану.
Одним із найвизначніших зовнішньополітичних досягнень Картера вважають Кемп-Девідські угоди про мирне врегулювання на Близькому Сході. 7 вересня 1978 року він підписав їх з президентом Єгипту Анваром Садатом і прем’єр-міністром Ізраїлю Менахемом Бегіним.
Нагадаємо, ТСН.ua раніше знайомив з історією Жаклін Кеннеді - колишньої першої леді США, чоловіка якої застрелили на очах у багатотисячного натовпу.
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