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На Полтавщині немовля викинули на смітник: у якому стані дитина

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На Полтавщині немовля викинули на смітник: у якому стані дитина

Місце, де знайшли немовля / Фото: Національна поліція України

Наразі правоохоронці розшукують особу, яка викинула дитину на смітник.

У Полтавській області на смітнику знайшли живе немовля.

Про це передає пресслужба поліції регіону.

Дитину виявив місцевий житель, який одразу звернувся до поліції. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Немовля каретою швидкої допомоги відправили до перинатального центру міста Кременчук, де їй надають необхідну допомогу. Стан дитини середньої тяжкості.

"Поліцейські проводять оперативно розшукові заходи з метою встановлення особи, що викинула дитину. Тривають слідчо-оперативні заходи", – зазначили у поліції.

Раніше повідомлялося, що у Києві помер 8-місячний хлопчик. У смерті дитини підозрюють його матір.

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Дата публікації
Перегляди
168
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