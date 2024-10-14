Трамп потребовал использовать армию США против "внутренних врагов"

Трамп заявил, что в стране много "плохих и больных" людей.

Кандидаты в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о необходимости использовать армию в день выборов против "внутренних врагов".

Об этом пишет CNN со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.

Он заявил, что внутри страны много "плохих и больных" людей, которые являются проблемой.

"Я думаю, что большая проблема — это люди изнутри. У нас очень плохие люди. У нас есть больные люди. Радикальные левые безумцы... Я думаю, что с этим легко справится Национальная гвардия, если это необходимо, или военные, если это действительно необходимо, потому что они не могут этого допустить", – сказал Трамп.

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В то же время, он не видит угрозы со стороны своих избирателей, когда его спросили, будут ли они устраивать хаос в день выборов.

Кроме того, он обвинил политических оппонентов с левыми взглядами после вопроса о том, что Министерство юстиции арестовало и обвинило гражданина Афганистана, предположительно планировавшего теракт в день выборов президента США.

"Я думаю, что большая проблема — это враг изнутри. Даже не те люди, которые пришли и разрушают нашу страну, кстати, полностью разрушают нашу страну, города, села, они затоплены", — сказал Трамп, имея в виду иммигрантов.

В штабе говорили Гаррис отреагировали, заявив, что такие слова Трампа должны "встревожить каждого американца".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп снова пригрозил Третьей мировой и назвал срок ее начала.

Кроме того, мы ранее информировали, что страны ЕС озабочены возможностью "любовного треугольника" с Трампом и Путиным.

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