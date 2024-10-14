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Астрологический прогноз на 14 октября

Астрологический прогноз на 14 октября

Колесо - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда необходимо вернуться к начатым ранее, но по какой-то причине отложенным делам и завершить их.

Символ дня: колесо. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: опал, рубин.

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: можно очищать организма при помощи диет, поста и лечебного голодания. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно черенковать и прививать плодовые деревья. 

Магия и мистика дня: энергетика дня идеальна для проработки кармы. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, но их необходимо правильно расшифровать. 

Табу дня: необходимо осторожно обращаться с деньгами – слишком велик риск материальных убытков. 

Цитата дня: "Характер определяет судьбу" (Гераклит Эфесский). 

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