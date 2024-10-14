Астрологический прогноз на 14 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо вернуться к начатым ранее, но по какой-то причине отложенным делам и завершить их.
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: можно очищать организма при помощи диет, поста и лечебного голодания.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно черенковать и прививать плодовые деревья.
Магия и мистика дня: энергетика дня идеальна для проработки кармы.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими, но их необходимо правильно расшифровать.
Табу дня: необходимо осторожно обращаться с деньгами – слишком велик риск материальных убытков.
Цитата дня: "Характер определяет судьбу" (Гераклит Эфесский).
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