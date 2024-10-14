Астрологічний прогноз на 14 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно повернутися до започаткованих раніше, але з якоїсь причини відкладених справ і завершити їх.

Символ дня: Колесо.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір: синій.

Щасливе каміння дня: опал, рубін.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: можна очищувати організму за допомогою дієт, посту та лікувального голодування.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна живити і щепити плодові дерева.

Магія та містика дня: енергетика дня ідеальна для опрацювання карми.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими, але їх потрібно правильно розшифрувати.

Табу дня: слід обережно поводитися з грошима – дуже великий ризик матеріальних збитків.

Цитата дня: «Характер визначає долю» (Геракліт Ефеський).

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