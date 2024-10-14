На Сумщині пролунало 21 вибух

Протягом минулої доби загарбники здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська громади.

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (5 вибухів) та здійснив пуск КАБ (3 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).

Шалигинська громада: завдано атаку FPV-дронів (2 вибухи).

Миколаївська громада: був пуск КАБів (2 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух).

Новослобідська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Одещину дронами та ракетою.

Крім того, ми раніше інформували, що вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 року.

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