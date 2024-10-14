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Поліція затримала озброєного чоловіка біля мітинга Трампа

Поліція затримала озброєного чоловіка біля мітинга Трампа

Біля мітингу Трампа затримали озброєного чоловіка / Фото: Associated Press

Пізніше чоловіка випустили під заставу 5000 доларів.

У Південній Каліфорнії поліція затримала чоловіка зі зарядженою зброєю біля місця, де відбувався мітинг кандидата у президенти Дональда Трампа.

Про це пише Associated Press.

У повідомленні вказується, що у затриманого чоловіка був дробовик та заряджений пістолет з додатковими боєприпасами у автомобілі.

Чоловік був затриманий за підозрою у зберіганні зарядженої вогнепальної зброї та магазину великої місткості.

"Цей інцидент не вплинув на безпеку колишнього президента Трампа чи учасників заходу", - йдеться у заяві.

Пізніше поліцейські чоловіка випустили під заставу у 5 тисяч доларів. Суд над ним відбудеться 2 січня 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп знову пригрозив Третьою світовою та назвав термін її початку.

Крім того, ми раніше інформували, що країни ЄС стурбовані можливістю “любовного трикутника” з Трампом та Путіним.

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