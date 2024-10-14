В Сумской области раздался 21 взрыв

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелы потерпели Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская общины.
- Эсманьская община: враг бил из минометов (5 взрывов) и произвел пуск КАБ (3 взрыва).
- Белопольское общество: зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).
- Шалыгинская община: нанесена атака FPV-дронов (2 взрыва).
- Николаевская община: был пуск КАБов (2 взрыва).
- Краснопольское общество: совершен удар FPV-дрона (1 взрыв).
- Новослободская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Одесщину дронами и ракетой.
Кроме того, мы ранее информировали, что сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.
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