В Сумской области раздался 21 взрыв

За прошедшие сутки захватчики совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован 21 взрыв. Обстрелы потерпели Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская общины.

Эсманьская община: враг бил из минометов (5 взрывов) и произвел пуск КАБ (3 взрыва).

Белопольское общество: зафиксированы удары FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).

Шалыгинская община: нанесена атака FPV-дронов (2 взрыва).

Николаевская община: был пуск КАБов (2 взрыва).

Краснопольское общество: совершен удар FPV-дрона (1 взрыв).

Новослободская община: 2 мины сбросили россияне на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Одесщину дронами и ракетой.

Кроме того, мы ранее информировали, что сентябрь стал месяцем с самым большим количеством жертв среди гражданских в Украине в 2024 году.

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