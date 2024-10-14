Захватчики продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донбассе — DeepState

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны Украины.
Российские захватчики в течение 13 октября продвинулись около нескольких населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.
"Враг продвинулся возле Калиновки, Временного Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки, Кременного, в Цукурином и Золотой Ниве", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ возобновили позиции возле Новогродовки.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне расстреляли украинских бойцов после прорыва в Курщине.
Читайте также: