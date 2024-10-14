Захватчики продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донбассе — DeepState

Российские захватчики в течение 13 октября продвинулись около нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

"Враг продвинулся возле Калиновки, Временного Яра, Григорьевки, Угледара, Ольговки, Кременного, в Цукурином и Золотой Ниве", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ возобновили позиции возле Новогродовки.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне расстреляли украинских бойцов после прорыва в Курщине.

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