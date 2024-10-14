Загарбники просунулися біля кількох населених пунктів на Донбасі - DeepState

Російські загарбники протягом 13 жовтня просунулись біля кількох населених пунктів у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

"Ворог просунувся біля Калинівки, Часового Яру, Григорівки, Вугледару, Ольгівки, Крем'яного, в Цукуриному та Золотій Ниві", - йдеться ц повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ відновили позиції біля Новогродівки.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни розстріляли українських бійців після прориву на Курщині.

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