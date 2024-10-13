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ЗСУ відновили позиції біля Новогродівки - DeepState

ЗСУ відновили позиції біля Новогродівки - DeepState

ЗСУ відновили позиції біля Новогродівки / Фото: Associated Press

Ворог продовжує тиснути на кількох напрямках.

Українські військові відновили позиції біля населеного пункту Новогродівки на Донеччині.

Про це повідомили аналітики DeepState.

У повідомленні вказується, що ворог просунувся в районі Веселого, Спального, Борків та Кругляківки.

"Сили Оборони України відновили положення біля Новогродівки. Ворог просунувся біля Веселого, Спального, Борків та Кругляківки. Тривають важкі бої біля Новоіванівки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують безперервні штурми у намаганні проникнути у глиб Часового Яру.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ взяли в полон солдатів РФ поблизу Часового Яру та розповіли про задум окупантів.

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