ЗСУ відновили позиції біля Новогродівки - DeepState

Ворог продовжує тиснути на кількох напрямках.
Українські військові відновили позиції біля населеного пункту Новогродівки на Донеччині.
Про це повідомили аналітики DeepState.
У повідомленні вказується, що ворог просунувся в районі Веселого, Спального, Борків та Кругляківки.
"Сили Оборони України відновили положення біля Новогродівки. Ворог просунувся біля Веселого, Спального, Борків та Кругляківки. Тривають важкі бої біля Новоіванівки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують безперервні штурми у намаганні проникнути у глиб Часового Яру.
Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ взяли в полон солдатів РФ поблизу Часового Яру та розповіли про задум окупантів.
Читайте також:
- Російські війська просунулися у напрямку двох важливих міст на Донеччині - ISW
- Прорив росіян у Курській області: Жданов розповів на що вистачить сил ворога
- Росія веде запеклі бої за два міста на Донеччині: WSJ назвала їх