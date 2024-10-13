ВСУ возобновили позиции возле Новогродовки — DeepState

Враг продолжает давить на нескольких направлениях.
Украинские военные возобновили позиции возле населенного пункта Новогродовки Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
В сообщении указывается, что враг продвинулся в районе Веселого, Спального, Борков и Кругляковки.
"Силы Обороны Украины восстановили положение возле Новогродовки. Враг продвинулся возле Веселого, Спального, Борков и Кругляковки. Продолжаются тяжелые бои у Новоивановки", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики продолжают непрерывные штурмы в попытке проникнуть в глубь Временного Яра.
Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ взяли в плен солдат РФ вблизи Временного Яра и рассказали о замысле кафиров.
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